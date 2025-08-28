На границе двух европейских стран появились «зубы дракона» Белоруссия заявила об установке Литвой защитных сооружений на погранпунктах

Литва установила в трех пунктах пропуска на границе с Белоруссией «зубы дракона» — противотанковые оборонительные заграждения из бетона в форме пирамид, сообщает портал News.by. Согласно сообщению, бетонные пирамиды появились на пунктах пропуска «Шумскас» — «Лоша», «Лаворишкес» — «Котловка» и «Мядининкай» — «Каменный Лог».

По данным белорусского погранкомитета, из них работает только «Каменный лог». Также функционирует пункт пропуска «Бенякони», а всего на границе двух стран насчитывается шесть пунктов пропуска.

Ранее Литва обратилась в международный суд ООН с иском против Белоруссии. Причиной стал миграционный кризис в стране. Вильнюс требует компенсировать ущерб, включая траты на строительство стены между республиками.

Кроме того представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что Литва забыла перечислить среди главных угроз безопасности республике осиновый кол и святую воду. Так она отреагировала на доклад литовских спецслужб, в котором главными угрозами для страны названы Россия, Белоруссия и Китай.