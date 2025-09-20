«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 01:14

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией

Минобороны: российские истребители не нарушали воздушное пространство Эстонии

МиГ-31 МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три истребителя МиГ-31 ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно официальному заявлению, полет осуществлялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Расстояние до острова Вайндло было более трех километров.

Ранее стало известно, что власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора. Это сделано в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ утром 19 сентября.

До этого консерваторы Эстонии решили полностью закрыть границу с Россией. Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу назвал меры необходимыми на фоне проведения учений «Запад-2025».

Эстония
Минобороны РФ
МиГ-31
истребители
