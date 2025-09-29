Репетировал «убийство» в Minecraft: детали резни в техникуме Архангельска

Устроивший утром 29 сентября резню в техникуме Архангельска отчисленный студент заранее репетировал «убийство» одногруппников в игре Minecraft, утверждают источники. Какие еще подробности известны о случившемся, что говорят о нападавшем, в чем был его мотив?

Как студент репетировал «убийство» в Minecraft

СМИ и Telegram-каналы пишут, что в 2024 году нападавший Артемий К. воссоздал в Minecraft здание своего техникума. В Сети опубликовали видео, на котором игрок, как утверждается, заходит с оружием в смоделированное в игре «учебное заведение» и расстреливает неигровых персонажей, на фоне слышны крики.

«Спустя год он решил повторить этот сценарий, только с ножом», — отметил Telegram-канал Baza.

По данным источников, о «репетиции» было известно одногруппникам молодого человека: первые сообщения об этом публиковались со ссылкой на заявления учащихся.

Какие известны подробности резни в техникуме Архангельска

В понедельник, 29 сентября, около 08:30 18-летний отчисленный студент Артемий К. вошел в здание Архангельского техникума строительства и экономики с ножом в рюкзаке. Лицо было спрятано под маской, на руках надеты перчатки.

Как утверждают СМИ, рамки металлоискателей на входе в колледж отсутствуют, как и охрана. Там дежурит вахтер, которая должна проверять студенческие билеты, но у Артемия она документы спрашивать не стала, что сыграло ему на руку, так как удостоверение пришлось сдать после отчисления.

Молодой человек сразу последовал к завучу и учителю русского языка и литературы Ольге Ивановой, попытавшись ее зарезать. Baza утверждает, что студент ворвался в кабинет во время пары, побежал к трибуне, где стояла преподаватель, ударил ее ножом в спину около трех раз, а потом стал бить в шею.

Артемия пыталась остановить социальный педагог Татьяна Винокурова, но тоже получила ножевое ранение. Затем юноша побежал на выход, за ним погнались другие студенты, которые впоследствии и задержали нападавшего. Первыми Артемия попытались обезвредить 16-летний Миша и его друг Ваня, которые находились в классе в момент нападений. Им удалось загнать нападавшего в угол между дверьми, но тот смог вырваться. Затем Миша догнал Артемия, несколько раз ударил в нос, после чего последний перестал оказывать сопротивление.

Некоторые источники пишут, что, помимо педагогов, пострадал один из студентов.

Основная версия нападения — месть за отчисление. Молодой человек не смог закончить второй курс из-за неуспеваемости. Ольга Иванова была в комиссии по его отчислению. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Нападавшему грозит до 15 лет колонии, сейчас он дает показания.

Что говорят о нападавшем

Артемий, предположительно, был подражателем Луиджи Манджоне, который убил в США главу страховой компании. За несколько часов до нападения он выложил в соцсетях картинку со стрелком с надписью deny, defend и depose (с англ. — отрицать, защищать и низлагать) — именно такие надписи были на гильзах Манджоне.

Утверждается, что у молодого человека был серьезный конфликт в техникуме с другими студентами, поэтому он не любил посещать занятия. Telegram-канал Mash со ссылкой на сестру Артемия пишет, что его травили из-за преподавателя. Юноша сдал компанию туалетных курильщиков, а педагоги раскрыли источник жалобы.

Родные описывают Артемия как замкнутого и ранимого. Он мало общался со сверстниками, проводил много времени за компьютером. Близкие сравнивают его с кактусом — внешне отстраненный, но внутренне уязвимый.

Кроме того, пишут Telegram-каналы, студент хейтил россиян в чатах популярных пабликов. В общей группе техникума Артемий писал, что ему лень ходить на пары. Одногруппники напоминали ему о пересдачах, но он лишь отшучивался мемами, а иногда писал на украинском. Студенты указывали парню, что он перебарщивает в токсичном общении. После отчисления он попрощался со всеми и извинился за конфликты.

«Может, еще увидимся», — добавил Артемий.

