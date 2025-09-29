Магнитные бури сегодня, 29 сентября: что будет завтра, вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 29 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие вспышки произошли на Солнце, как пережить магнитную бурю?

Будут ли магнитные бури 29 и 30 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 29 сентября, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии, однако не исключены геомагнитные возмущения — ожидалось, что между 09:00 и 12:00 мск Кр-индекс может достигнуть четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемого значения в этот промежуток.

«В настоящее время на восточном (левом) крае Солнца наблюдается быстрое формирование новых групп солнечных пятен, а также регистрируется связанное с этим усиление напряженности магнитного поля. Происходящий рост энерговыделения наблюдается, по сути, уже „невооруженным глазом“: на поступающих изображениях вся северо-восточная часть Солнца светится как новогодняя елка. С утра здесь была зарегистрирована еще одна крупная вспышка уровня M3.6», — отметили в пресс-службе лаборатории.

Эксперты добавили, что с большой вероятностью всплеск пройдет мимо Земли, так как активные центры пока еще слишком сильно смещены к краю Солнца, и плазма отсюда должна лететь заметно вбок.

«С точки зрения влияния на Землю риски пока находятся на умеренном уровне по уже упоминавшейся причине удаленности происходящих процессов от линии Солнце — Земля. Начало воздействия на планету, по расчетам, станет возможно с завтрашнего дня. Крупные события высшего балла X способны задевать планету даже с текущей удаленной локации, но их вероятность все еще оценивается как низкая», — отметили там.

Согласно данным на сайте лаборатории, на Солнце произошли пять вспышек, четыре из них относятся к классу C (слабые), одна — классу M (средняя). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 7,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 44%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 21%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 29 сентября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.



Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласно прогностической оценке ИКИ РАН, завтра, 30 сентября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 15%. Кр-индекс в течение суток ожидается на уровне двух-трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 3 октября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отметил канал.

Как перенести магнитную бурю

Для улучшения самочувствия во время магнитных бурь необходимо следовать простым правилам: соблюдать режим сна, правильно питаться, принимать антиоксиданты, поддерживать водный баланс и отказаться от вредных привычек, заявила врач-терапевт Оксана Серебрякова.

«Рекомендуется увеличить потребление овощей, рыбы и каш, а также сократить потребление жирной и сладкой пищи. Это поможет снизить пищевую нагрузку на организм», — пояснила она.

Врач подчеркнула, что недостаток сна усиливает чувствительность организма к геомагнитным возмущениям. Потребление жидкости в такие периоды должно составлять в районе 1,5–2 литров воды в день. Серебрякова также порекомендовала снизить уровень активности, избегая резких физических нагрузок и напряженных тренировок.

