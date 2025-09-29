Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:43

Стало известно, как студент готовился к нападению на архангельский техникум

Напавший на архангельский техникум студент репетировал атаку в Minecraft

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее репетировал атаку в игре Minecraft, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, в виртуальном мире он создал похожую на ПТУ локацию и расправился с ненавистными преподавателями и учениками.

Как рассказали его одногруппники, юноша плохо учился. После прошлой сессии его отчислили. Уже в реальности он ворвался в техникум с ножом и напал на преподавателей. Пострадали учительница русского языка, социальный педагог, пытавшаяся его остановить, и студент. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в школе Питтсбурга произошла поножовщина среди подростков, в результате которой пострадали три человека. Двое были госпитализированы. По предварительным данным, у нападавшего школьника были конфликты с одноклассниками.

До этого в городе Зиме Иркутской области школьник ранил одноклассника ножом во время ссоры. Пострадавший доставлен в больницу с непроникающим ранением. С нападавшим правоохранительные органы провели беседу.

студенты
поножовщины
нападения
техникумы
