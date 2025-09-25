Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 15:41

Подросток устроил поножовщину в американской школе

ABC: три человека пострадали во время поножовщины в школе в Питтсбурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали во время поножовщины в школе в американском Питтсбурге, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Двух раненых доставили в больницу, еще один отказался от госпитализации. Правоохранители отметили, что у напавшего школьника были проблемы с некоторыми сверстниками.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник напал на одноклассника с ножом в городе Зиме Иркутской области. Пострадавшего мальчика с непроникающим ранением доставили в больницу. Инцидент произошел во время ссоры между мальчиками. С напавшим школьником провели беседу правоохранители.

Позднее стало известно, что учебный процесс в школе после произошедшего продолжился в штатном режиме. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в учебном заведении проведут педагогическое расследование и профилактические мероприятия, которые предотвратят повторение подобных инцидентов.

До этого кладовщик маркетплейса напал с ножом на двоих мужчин в Санкт-Петербурге. Полиция задержала 18-летнего петербуржца, его оппонентов увезла скорая помощь. По версии полиции, подозреваемый вступил в конфликт с двумя мужчинами 20 и 46 лет на проспекте Науки.

США
школы
нападения
школьники
ножи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.