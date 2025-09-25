Подросток устроил поножовщину в американской школе ABC: три человека пострадали во время поножовщины в школе в Питтсбурге

Три человека пострадали во время поножовщины в школе в американском Питтсбурге, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники. Двух раненых доставили в больницу, еще один отказался от госпитализации. Правоохранители отметили, что у напавшего школьника были проблемы с некоторыми сверстниками.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник напал на одноклассника с ножом в городе Зиме Иркутской области. Пострадавшего мальчика с непроникающим ранением доставили в больницу. Инцидент произошел во время ссоры между мальчиками. С напавшим школьником провели беседу правоохранители.

Позднее стало известно, что учебный процесс в школе после произошедшего продолжился в штатном режиме. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в учебном заведении проведут педагогическое расследование и профилактические мероприятия, которые предотвратят повторение подобных инцидентов.

До этого кладовщик маркетплейса напал с ножом на двоих мужчин в Санкт-Петербурге. Полиция задержала 18-летнего петербуржца, его оппонентов увезла скорая помощь. По версии полиции, подозреваемый вступил в конфликт с двумя мужчинами 20 и 46 лет на проспекте Науки.