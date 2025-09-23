«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 11:30

В Петербурге юноша устроил поножовщину на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кладовщик маркетплейса напал с ножом на двух мужчин в Петербурге, сообщает Мойка 78. Полиция задержала 18-летнего петербуржца, его оппонентов увезла скорая помощь.

По версии полиции подозреваемый вступил в конфликт с двумя мужчинами 20 и 46 лет на проспекте Науки. Юноша достал нож и нанес им ранения.

Ранее двое 17-летних подростков в Уфе сначала напали с ножом на 35-летнего прохожего, похитив его телефон, а затем попытались ограбить местный гипермаркет, где были задержаны охраной. Первый эпизод произошел в торговом центре, там один из агрессоров ранил ножом другого уфимца, нанеся удары в руку и шею после замечания со стороны потерпевшего.

До этого в Выборгском районе Санкт-Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время конфликта напал с ножом на посетителей заведения. В результате трое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Cанкт-Петербург
Россия
нападения
полиция
