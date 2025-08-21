Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:14

Охранник букмекерской конторы устроил поножовщину на рабочем месте

В Петербурге охранник букмекерской конторы ранил троих посетителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Выборгском районе Петербурга 60-летний охранник букмекерской конторы во время ссоры напал с ножом на посетителей, передает Telegram-канал АН «Оперативное прикрытие». В результате трое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу.

Нападение произошло в заведении на проспекте Энгельса. Между охранником и тремя клиентами вспыхнул конфликт, после чего мужчина достал нож и нанес удары. Пострадали двое жителей Тюменской области, а также гражданин Белоруссии. У них диагностированы проникающие ранения живота, а также ранения щеки и шеи.

Нападавший задержан полицией. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество, кражи, неуплату алиментов и фиктивную регистрацию иностранцев.

Ранее в Кизилюртовском районе Дагестана мужчина едва не убил родного брата из-за девушки. 38-летний пострадавший запретил родственнику встречаться с приезжей, что стало причиной конфликта. Во время ссоры старший брат сначала ударил младшего, но тот ответил двумя ударами складным ножом. Пострадавший остался жив, а его 27-летний брат получил условный срок.

