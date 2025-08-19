Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 20:25

В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей

Житель Дагестана нанес два ножевых ранения брату из-за девушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Кизилюртовского района Дагестана чуть не убил своего брата из-за девушки, передает Telegram-канал Mash Gor. 38-летний пострадавший запретил родственнику встречаться с приезжей, после чего между ними вспыхнул конфликт.

Получивший ножевые мужчина заявил 27-летнему брату, что тот будет встречаться с девушкой только из своего села. После очередной ссоры старший ударил младшего, а в ответ получил два удара складным ножом, отмечает канал. Пострадавший выжил, а его родственник получил условное наказание.

Ранее приезжий строитель устроил поножовщину в Подмосковье, инцидент произошел в деревне Сидорово. Между двумя рабочими на стройке произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил оппонента ножом в область живота. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.

Также в Екатеринбурге мужчина зарезал соперника, а затем сдался полиции. Подозреваемый расправился с оппонентом прямо на улице, причиной убийства стала ревность. Медики не смогли спасти пострадавшего мужчину.

Дагестан
ножи
медики
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.