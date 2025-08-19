В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей

В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей Житель Дагестана нанес два ножевых ранения брату из-за девушки

Мужчина из Кизилюртовского района Дагестана чуть не убил своего брата из-за девушки, передает Telegram-канал Mash Gor. 38-летний пострадавший запретил родственнику встречаться с приезжей, после чего между ними вспыхнул конфликт.

Получивший ножевые мужчина заявил 27-летнему брату, что тот будет встречаться с девушкой только из своего села. После очередной ссоры старший ударил младшего, а в ответ получил два удара складным ножом, отмечает канал. Пострадавший выжил, а его родственник получил условное наказание.

Ранее приезжий строитель устроил поножовщину в Подмосковье, инцидент произошел в деревне Сидорово. Между двумя рабочими на стройке произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил оппонента ножом в область живота. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.

Также в Екатеринбурге мужчина зарезал соперника, а затем сдался полиции. Подозреваемый расправился с оппонентом прямо на улице, причиной убийства стала ревность. Медики не смогли спасти пострадавшего мужчину.