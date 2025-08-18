Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника В Екатеринбурге мужчина зарезал соперника, а затем сдался полиции

В Екатеринбурге мужчина арестован за дерзкое убийство из ревности, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области. Отмечается, что подозреваемый И. Г. расправился с соперником прямо на улице и сдался полиции.

[Подозреваемый И. Г.] помещен под стражу до 15 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

Арестованный разбил стекло машины 49-летнего соперника и несколько раз ударил его ножом. Пострадавшего не смогли спасти.

