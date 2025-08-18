Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:17

Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника

В Екатеринбурге мужчина зарезал соперника, а затем сдался полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина арестован за дерзкое убийство из ревности, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области. Отмечается, что подозреваемый И. Г. расправился с соперником прямо на улице и сдался полиции.

[Подозреваемый И. Г.] помещен под стражу до 15 октября 2025 года, — говорится в сообщении.

Арестованный разбил стекло машины 49-летнего соперника и несколько раз ударил его ножом. Пострадавшего не смогли спасти.

До этого в Алтайском крае государственный обвинитель запросил 25 лет тюремного заключения для политеховского маньяка, обвиняемого в убийстве 11 женщин. Преступления, по версии следствия, совершались с 1989 года. Только в мае 2023 года правоохранительные органы смогли выйти на след предполагаемого преступника.

регионы
убийства
Россия
аресты
