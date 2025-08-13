Стало известно, какой срок грозит политеховскому маньяку

Гособвинение запросило 25 лет тюрьмы для жителя Алтайского края Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 женщин, передает краевая прокуратура. Пожизненное заключение назначить нельзя, так как сроки давности по делу уже истекли. Первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии строгого режима.

Государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания, и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в ведомстве.

Серия преступлений предполагаемого политеховского маньяка началась в 1989 году, когда обвиняемый, по версии следствия, будучи студентом, совершил первое нападение. Его жертвой стала несовершеннолетняя девушка 17 лет.

Обвинение утверждает, что мужчина захотел изнасиловать потерпевшую, после чего лишил ее жизни. Правоохранительные органы долго не могли раскрыть дело. Только в мае 2023 года следователям удалось выйти на след предполагаемого преступника, после чего он был взят под стражу. Правоохранителям удалось доказать причастность задержанного к еще десяти аналогичным преступлениям.

