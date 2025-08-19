Строители устроили поножовщину в Подмосковье Сотрудники Росгвардии задержали приезжего строителя за поножовщину в Подмосковье

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Московской области мужчину, который в ходе ссоры нанес ножевое ранение оппоненту, сообщил NEWS.ru в пресс-службе Росгвардии. Инцидент произошел в деревне Сидорово.

Экипаж Росгвардии выяснил, что между двумя рабочими на стройке произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил оппонента ножом в область живота, нанеся резаную рану.

Правоохранители незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медицинскую бригаду. Установив приметы, стражи правопорядка приступили к розыску и спустя непродолжительное время задержали нападавшего. Им оказался 45-летний приезжий, – уточнили в Росгвардии.

Пострадавший госпитализирован. Злоумышленника для дальнейшего разбирательства передали полиции.

