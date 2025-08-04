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04 августа 2025 в 13:17

Пьяный мужчина зарезал женщину на глазах у мужа во время прогулки

В Свердловской области мужчина напал с ножом на семейную пару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина напал с ножом на семейную пару, которая гуляла на улице Нижней Туры Свердловской области, информирует СК России. По данным ведомства, преступник был в состоянии алкогольного опьянения. В результате нападения женщина скончалась на месте.

Кроме того, ранения были причинены и супругу погибшей, который пытался предотвратить преступные действия мужчины, — уточнили в СК.

В ведомстве уточнили, что в центральный аппарат Следкома затребован доклад о расследовании уголовного дела об убийстве и покушении. Производство ведется по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ Следкома по региону представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах преступления.

Ранее двое мигрантов напали на сотрудников патрульно-постовой службы в Нефтеюганске в ХМАО. В пресс-службе СУ СК России уточнили, что инцидент произошел вечером в 12-м микрорайоне города. Подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие против стражей порядка при исполнении рабочих обязанностей.

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