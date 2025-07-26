Двое мигрантов набросились на полицейских со спины и жестоко избили В Нефтеюганске задержали мигрантов, напавших на сотрудников ППС

Двое мигрантов напали на сотрудников патрульно-постовой службы в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Инцидент произошел вечером в 12-м микрорайоне города.

Подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, — подчеркнули в ведомстве.

Одного из правоохранителей несколько раз толкнули, после чего он упал. Потасовка продолжилась, и уже другой мужчина ударил того же сотрудника ППС по голове со спины. В итоге злоумышленников скрутили сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нападениях мигрантов в ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске. Отмечается, что молодые люди постоянно нападают и избивают посетителей, и даже похищают их вещи.

До этого в Тюмени мигранты пытались выгнать с футбольного поля местных детей, потому что сами хотели играть там. Один из иностранцев угрожал школьнику переломать ноги, если он не пойдет домой. Задержание мужчины попало на видео. Силовикам он рассказал, что в тот день произошел «какой-то маленький конфликт».