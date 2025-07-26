Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 16:22

Двое мигрантов набросились на полицейских со спины и жестоко избили

В Нефтеюганске задержали мигрантов, напавших на сотрудников ППС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое мигрантов напали на сотрудников патрульно-постовой службы в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Инцидент произошел вечером в 12-м микрорайоне города.

Подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, — подчеркнули в ведомстве.

Одного из правоохранителей несколько раз толкнули, после чего он упал. Потасовка продолжилась, и уже другой мужчина ударил того же сотрудника ППС по голове со спины. В итоге злоумышленников скрутили сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нападениях мигрантов в ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске. Отмечается, что молодые люди постоянно нападают и избивают посетителей, и даже похищают их вещи.

До этого в Тюмени мигранты пытались выгнать с футбольного поля местных детей, потому что сами хотели играть там. Один из иностранцев угрожал школьнику переломать ноги, если он не пойдет домой. Задержание мужчины попало на видео. Силовикам он рассказал, что в тот день произошел «какой-то маленький конфликт».

происшествия
нападения
Нефтеюганск
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Красноармейск все ближе, Днепр в огне: новости СВО на вечер 26 июля
Раскрыто, для кого укус змеи может закончиться смертью
Город в Подмосковье остался без воды из-за неосторожности экскаваторщика
Белоусов поблагодарил мотострелков за взятие под контроль Зеленого Гая
Россияне назвали идеальный график работы
Политолог раскрыл, какую ловушку для России готовят Эрдоган и Трамп
Скончался 104-летний участник обороны Севастополя
Обломки упавшего на жилой дом в Ингушетии БПЛА сняли на видео
Названа функция на смартфоне, которая в секунду передаст данные мошенникам
Густой абрикосовый джем на зиму: 5 простых рецептов
Двое мигрантов набросились на полицейских со спины и жестоко избили
Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?
Орбан назвал причину зацикленности ЕС на вступлении Украины
Макрон показал, как льет слезы по Олимпиаде в Париже
Представители США и Китая устроили скандал из-за Украины
Ветеринар объяснил участившиеся нападения гадюк на москвичей
В «Союзмультфильме» назвали слабое место киностудии
Как заработать миллион? МВД России заплатит за маньяков, боевиков и убийц
Российский регион остался без связи из-за масштабного сбоя
Экс-президенту Перу грозит более 30 лет лишения свободы
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.