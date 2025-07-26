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26 июля 2025 в 10:53

Бастрыкин заинтересовался нападениями мигрантов в новосибирском ТЦ

Бастрыкин взял на контроль дело о нападениях мигрантов в новосибирском ТЦ

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нападениях мигрантов в ТЦ «Сан-Сити» в Новосибирске, передает пресс-служба ведомства. Молодые люди постоянно нападают и избивают посетителей, похищают их вещи.

С 2024 года фигуранты, в их числе несовершеннолетние, систематически нападают и избивают посетителей, а также похищают их имущество. Озвучивается критика в адрес правоохранительных органов в связи с непринятием мер к привлечению нарушителей к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Там добавили, что региональное СУ СК России уже начало процессуальную проверку. Ее ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в кафе Новосибирска, которое принадлежит мигрантам. Предположительно, в заведении оказывают услуги с нарушением санитарных норм, а также вынуждают посетителей переводить деньги на личные карты.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили о росте подростковой преступности. Согласно информации ведомства, количество преступлений среди несовершеннолетних выросло на 18%, достигнув 13,8 тысячи случаев.

Александр Бастрыкин
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Новосибрск
следователи
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