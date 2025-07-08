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08 июля 2025 в 09:05

Кафе мигрантов в Новосибирске проверят на безопасность

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в кафе Новосибирска, которое принадлежит мигрантам. Предположительно, в заведении оказывают услуги с нарушением санитарных норм, а также вынуждают посетителей переводить деньги на личные карты.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгаеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в публикации.

Ранее официант одного из московских кафе до смерти забил крысу, упавшую на посетителей с потолка. Мужчина со всей силы ударил грызуна на глазах у гостей заведения. Очевидцам удалось заснять произошедшее на камеру. Они попросили работника кафе не убивать крысу, однако тот не стал их слушать. После этого он вынес безжизненное тело грызуна из зала.

Предполагается, что крыса выпала из вентиляции. Посетители заведения потребовали проверить кафе на предмет нарушения санитарных норм.

Новосибрск
Следственный комитет
Александр Бастрыкин
кафе
мигранты
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