Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 09:26

В России зафиксирован всплеск подростковой преступности

Подростковая преступность в России выросла на 18%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впервые за последние годы в России зафиксирован рост подростковой преступности, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Согласно информации ведомства, количество преступлений среди несовершеннолетних выросло на 18%, достигнув 13,8 тысячи случаев.

Число [преступлений] увеличилось на 18% (до 13,8 тыс.), превысив значение предшествующих двух лет, — отметили в Генпрокуратуре.

В мае председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказывал, что количество преступлений, совершенных мигрантами за январь — март 2025 года в России, увеличилось на 15%. Число преступлений выросло с 10 791 до 12 440. Как подчеркнул Бастрыкин, раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 60% за указанный период.

Тем временем в МВД сообщили, что в России за первое полугодие 2024 года зарегистрировали 1191 теракт — почти в три раза больше, чем за весь 2023 год. Существенно выросло и общее число преступлений террористического характера: с 2382 случаев в 2023 году до 3714 в 2024-м. По данным ведомства, рост количества таких преступлений начался в 2022 году.

преступления
детизвёзд
происшествия
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе пришли в ужас из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов
Верховный суд отреагировал на сообщение о смерти председателя Подносовой
В России зафиксирован всплеск подростковой преступности
Умерла председатель Верховного суда России Подносова
Мишустин назвал отрасль, в которой Россия занимает лидирующие позиции
Врач рассказала о серьезной опасности укуса живущего в Египте скорпиона
Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине
В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер
Россиянам объяснили, как выбрать матрас и не погубить спину
Умер польский генерал, призывавший «ликвидировать» Калининград
У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре
Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО
В Британии объяснили, почему Зеленский изменил отношение к переговорам
«Галлюцинаторные заявления»: мэр Кишинева хочет засудить главу МИД Румынии
Финансист раскрыл, что будет с курсом доллара в августе
Врач объяснила, какие анализы стоит сдать при выпадении волос
SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
Стало известно, как «большой и прекрасный билль» Трампа отразится на США
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.