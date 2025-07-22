В России зафиксирован всплеск подростковой преступности

Впервые за последние годы в России зафиксирован рост подростковой преступности, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Согласно информации ведомства, количество преступлений среди несовершеннолетних выросло на 18%, достигнув 13,8 тысячи случаев.

Число [преступлений] увеличилось на 18% (до 13,8 тыс.), превысив значение предшествующих двух лет, — отметили в Генпрокуратуре.

В мае председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказывал, что количество преступлений, совершенных мигрантами за январь — март 2025 года в России, увеличилось на 15%. Число преступлений выросло с 10 791 до 12 440. Как подчеркнул Бастрыкин, раскрытие особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 60% за указанный период.

Тем временем в МВД сообщили, что в России за первое полугодие 2024 года зарегистрировали 1191 теракт — почти в три раза больше, чем за весь 2023 год. Существенно выросло и общее число преступлений террористического характера: с 2382 случаев в 2023 году до 3714 в 2024-м. По данным ведомства, рост количества таких преступлений начался в 2022 году.