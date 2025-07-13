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13 июля 2025 в 20:23

В МВД зафиксировали резкий рост числа терактов в 2024 году

МВД: в России число терактов увеличилось в три раза

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

В России за первое полугодие 2024 года зарегистрировали 1191 теракт — почти в три раза больше, чем за весь 2023 год, сообщает РБК со ссылкой на статистику МВД. Существенно выросло и общее число преступлений террористического характера: с 2382 случаев в 2023 году до 3714 в 2024-м.

По данным ведомства, рост количества таких преступлений начался в 2022 году. Если в 2019–2021 годах терактов фиксировали в пределах 50 ежегодно, то в 2022 году — уже 127, в 2023-м — 410.

Также увеличилось число осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В 2024 году по статье 205 УК «Теракт» осуждены 75 человек — почти вдвое больше, чем в любой из предыдущих годов. В качестве дополнительной квалификации статья применялась к 57 осужденным. Для сравнения: в 2019–2023 годах таких приговоров выносилось от 14 до 43.

Ранее Генпрокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений в России на 24% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в январе-марте 2024 года было зарегистрировано 12 466 таких преступлений, то в 2025 году — уже 15 458. Основную долю (60,9%) составили преступления, связанные со взяточничеством, количество которых увеличилось на 29% — с 7300 до 9418 случаев.

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