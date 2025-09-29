Как живет семья Михаила Круга после его смерти? Наследие, запрет песен

В Государственной думе предложили подвергнуть цензуре песни Михаила Круга, инициатива подверглась критике в соцсетях. Как живет семья шансонье после его смерти, какая судьба у его музыкального наследия?

Правда ли, что песни Круга хотят запретить

Как заявила NEWS.ru автор инициативы член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова, матерные песни исполнителя хита «Владимирский централ» негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре.

«Я как человек, не приемлющий мат, и как человек, разработавший программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска, считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение. Пойте их на своих узких тусовках, но выпускать их в широкий доступ не нужно. Все-таки они не несут никакой духовности. Это моя личная позиция, я так отношусь к мату, понимаете? О полном запрете [песен Круга] я не говорила. У него есть хорошие композиции. Я не его поклонница, но о полном запрете речи не шло», — пояснила Германова.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что цензурировать творчество Круга не нужно.

«Я с ней (с Германовой. — NEWS.ru) не согласна по поводу цензуры Круга. Он уже публично исполнил все эти песни. Там вообще тюремная романтика», — высказалась Драпеко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Парламентарий отметила, что тюремный шансон имеет право на существование. При этом, по ее словам, мат в таких композициях необходимо «запикивать, как принято».

Что касается тюремной романтики, то, как уточнил криминалист Михаил Игнатов, песни шансонье не содержат пропаганды преступного образа жизни.

«Круг — это человек, которого слушала вся Россия, его песни были очень популярны. <...> Прославления криминального образа жизни в них нет. Я считаю, что его песни очень достойные, хорошие, которые имеют место быть, у которых есть свой слушатель. Что там цензурировать? Это просто глупо и неуместно», — сказал Игнатов NEWS.ru.

Он добавил, что в композициях Круга отсутствует ненормативная лексика. По мнению криминалиста, инициатива по цензурированию его песен выглядит особенно нелогичной на фоне творчества музыкантов, в чьих текстах мат является обычным явлением.

«Лучше [Сергея] Шнурова тогда запретите. У него в песнях мат-перемат», — заключил Игнатов.

В творчестве Круга нет матерных песен, заявила NEWS.ru родная сестра музыканта Ольга Медведева.

«Я новости (о том, что песни Михаила Круга следует подвергнуть цензуре из-за мата. — NEWS.ru) не видела, не знаю, о чем говорила депутат [Госдумы Ольга Германова], если честно. Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно», — высказалась Медведева.

Как живет семья Круга

Сестра Круга рассказала NEWS.ru, что каждый год в день рождения брата она организовывает в Твери концерт, чтобы почтить его память. В 2025-м, по ее словам, он тоже состоится. Кроме того, Ольга проводит экскурсии по Твери. Она показывает туристам места, о которых пел ее брат и где он любил проводить время.

«Экскурсия длится четыре часа. Всех поражают Морозовский городок, о котором Миша пел, и казармы „Париж“», — рассказала она.

По словам Ольги, она до сих пор общается с вдовой Михаила Ириной и племянником Александром, сыном брата, который тоже стал артистом.

Ирина Круг стала востребованной певицей. В 2024-м она увеличила гонорар за выступления в три раза: частный концерт артистки обойдется в четыре миллиона рублей. Кроме того, Ирина зарегистрировала в Роспатенте бренд «Михаил Круг», под которым, судя по всему, собирается продавать мясо, рыбу, овощи, молоко, кофе, чай, пиво, воду, табак и сигареты.

Через четыре года после смерти Михаила Ирина вышла замуж за предпринимателя из Твери Сергея Белоусова, но в 2020-м они развелись. По словам артистки, супруг ее предал. У Сергея и Ирины есть сын Андрей, который родился в 2013 году.

Ирина и Александр Круг Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Круг-младший в прошлом году принял участие в «Новой фабрике звезд», но покинул проект после девятого отчетного концерта. В феврале 2025-го молодой артист выпустил новую песню «Параллельные вселенные» и заявил, что хотел бы познакомиться и записать дуэт с SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Сейчас сын убитого шансонье посвящает много времени творчеству и занимается развитием собственного продюсерского центра.

«Я сам работаю, сам зарабатываю, все в семью, все в дом. У мамы особо помощи не прошу, наоборот, сейчас помогаю, чтобы ей было легче выступать. А в детстве, помню, смеялись надо мной, погоняла у меня были странные, говорили, что сын Круга — Кругляш, я толстенький был тогда», — вспоминал Александр.

В июне стало известно, что Александр женится на своей девушке Ульяне. Музыкант сделал предложение избраннице во время отдыха в Таиланде.

Молодые люди познакомились на шоу «Давай поженимся!» в 2024-м. В финале выпуска Круг-младший выбрал Ульяну, но свои отношения они рассекретили только в феврале этого года.

У Круга также есть старший сын от первого брака Дмитрий. Известно, что Михаил после развода отсудил у экс-жены право опеки над ребенком, поэтому он воспитывался матерью шансонье. Согласно данным из открытых источников, Дмитрий с отличием окончил университет МВД в Санкт-Петербурге, женился, воспитывает двоих детей. Старший сын Круга служит в полиции, получил звание майора.

Сестра Круга Ольга Медведева в 2022 году рассказывала, что отчисления от музыкального наследия исполнителя приносят немного.

«От Российского авторского общества идут какие-то отчисления. Но там совсем небольшие деньги, чисто хлеба купить. Я бы сказала, что это смешные деньги для такой популярности. Каждый месяц приходит меньше 50 тысяч рублей, но больше 10 тысяч рублей, скажем так», — заявила Медведева.

Она уточнила, что наследство Круга также было небольшим: дом, автобус и машина. Их поделили его мать, вдова и два сына.

Читайте также:

Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет

Бабье лето задержится в Москве? Прогноз погоды на неделю, золотая осень

Репетировал «убийство» в Minecraft: детали резни в техникуме Архангельска