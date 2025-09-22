Сестра Михаила Круга высказалась об идее подвергнуть цензуре песни артиста Сестра Михаила Круга Медведева заявила, что у артиста нет матерных песен

В творчестве певца Михаила Круга нет матерных песен, заявила NEWS.ru родная сестра музыканта Ольга Медведева. Она отметила, что не понимает, почему ее брат стал объектом обсуждения в данном контексте.

Я новости [о том, что песни Михаила Круга следует подвергнуть цензуре из-за мата] не видела, не знаю, о чем говорила депутат [Госдумы Ольга Германова], если честно. Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно, — высказалась Медведева.

Ранее Германова заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.

До этого в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой.