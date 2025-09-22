«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 10:28

Сестра Михаила Круга высказалась об идее подвергнуть цензуре песни артиста

Сестра Михаила Круга Медведева заявила, что у артиста нет матерных песен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В творчестве певца Михаила Круга нет матерных песен, заявила NEWS.ru родная сестра музыканта Ольга Медведева. Она отметила, что не понимает, почему ее брат стал объектом обсуждения в данном контексте.

Я новости [о том, что песни Михаила Круга следует подвергнуть цензуре из-за мата] не видела, не знаю, о чем говорила депутат [Госдумы Ольга Германова], если честно. Назовите хоть одну песню, где он ругается матом. Я не знаю ни одной. Почему внимание обратили конкретно на Михаила Круга? Мне это непонятно, — высказалась Медведева.

Ранее Германова заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.

До этого в Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд постановил запретить распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было вынесено еще в октябре 2024 года, однако широкую огласку оно получило только 13 августа. Поводом для судебного разбирательства стала жалоба сенатора Маргариты Павловой.

Михаил Круг
певцы
запреты
песни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дрон-матка» ВСУ совершил сброс в российском приграничье
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
В России предложили способ борьбы с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.