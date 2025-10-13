«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа

Ирина Круг чудом пережила ночь 1 июля 2002 года, когда был убит ее муж. В новом интервью она поделилась, что спасло ее от пули злоумышленников, которые пришли напугать ее мужа-шансонье. NEWS.ru делится подробностями.

«У меня мама была вся синяя»

Вдова шансонье Михаила Круга Ирина рассказала в интервью Ксении Собчак о подробностях того вечера, когда ее муж был убит. Женщина вспоминает, что в то время чаще спала с детьми, поскольку младшему сыну Александру был всего лишь месяц и он часто просыпался по ночам. Но в тот вечер она решила остаться с супругом.

«Уложила, покормила ребенка, было девять часов вечера. И думаю, ну прилягу к Мише. Когда я легла, услышала стук сверху. У меня мама на тот момент там была. Думала, ей плохо стало, что ли, упала. Я встала. Миша уже спал. Я накинула халат и тихо-тихо пошла», — вспоминает Ирина.

Как оказалось, в тот момент преступники уже были в коттедже. Войдя в комнату, Ирина увидела, что ее мать убивают.

«Я поднялась тихо-тихо, чтобы меня не слышно было, чтобы не скрипело ничего. Подумала, что маме стало плохо, потому что был сильный стук. Оказалось, что этот стук, он ее душил, и мама сопротивлялась, и шатался диван, стучали его ножки. И когда я зашла, я увидела, что маму убивают. У меня мама была уже синяя вся», — рассказывает Ирина.

«Мне просто повезло»

Женщина захлопнула дверь и стала кричать мужу, что ее мать убивают на верхнем этаже. В тот же момент за ней ринулись злоумышленники и началась стрельба.

«Я захлопнула эту дверь и начала кричать: „Миша, убивают маму“. И Миша выскочил оттуда, и мы вдвоем побежали, они за нами ходили. <...> Он понял, что они наверху. Потому что начали же стрелять. И получается, по сути, что я маленькая, худенькая, а Миша здоровый, и он меня прикрыл просто. Когда уже следствие шло, все говорили, что мне просто повезло», — делится Ирина.

Ирина Круг Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Приходит во снах

Ирина поделилась с Собчак, что супруг периодически появляется в ее снах. Часто, по ее словам, он появляется, чтобы о чем-то предупредить.

«Это постоянно происходит. Но он всегда красивый. В костюме красивый такой. В светлом всегда костюме. Я говорю, ну все, Миша приснился, что-то произойдет, либо хорошее, либо плохое. Он все время хочет меня обнять, все время как-то вот руки положить, как он делал», — делится певица.

«Отомстить не смогла бы»

В финальной части интервью Собчак спросила у вдовы, испытывает ли она ненависть к тем, кто убил ее мужа.

«Не то что ненависть. Просто я не понимаю… Мне хочется сказать: зачем вы пришли и убили человека? Были дети, семья. Для меня такой был стресс. Зачем? Ну что за сволочи такие?» — говорит Ирина.

При этом она признается, что не смогла бы отплатить убийцам той же монетой. Собчак упомянула сериал «Аутсорс», в сюжете которого родственникам убитых людей предлагают расправиться с душегубами.

«Я не смогла бы. Если бы у меня была такая возможность отомстить, я не смогла бы этого сделать просто. Я немножко другой человек. Вот так вот бы стояла, кричала, не смогла бы просто другому человеку причинить боль такую и вообще убить, убрать, лишить его жизни. Хотя они мне искалечили всю мою жизнь, мою психику», — признается Ирина.

Ирина также призналась, что после смерти мужа его друзья не оказали ей поддержку.

Читайте также:

Сын Круга рассказал, что стало причиной убийства его отца

Как живет семья Михаила Круга после его смерти? Наследие, запрет песен

Поклонники или бандиты: кто убил Михаила Круга? Как живут его вдова и дети