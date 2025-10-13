Ирина Круг заявила, что после убийства мужа осталась в одиночестве Вдова шансонье Круга заявила, что после убийства мужа ее оставили все друзья

Вдова убитого шансонье Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьев) сообщила, что после смерти мужа в 2002 году ее семья осталась совсем одна. Друзья автора множества хитов из мира эстрады и из криминального мира не оказывали ей помощи, сообщила она в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

Очень тяжелый период жизни я прошла. Я всегда говорю «Не дай Бог пережить кому-то то, что, пережила я». Это был страшный момент, когда я с детьми осталась одна и никого рядом не было, — призналась Ирина.

Вдова сообщила, что все друзья ее супруга были на похоронах, но после оставили ее с детьми одну. Поддерживала общение с ней только Галина Северова — жена криминального авторитета Александра Северова, более известного в преступном сообществе как Саша Север. Песня Круга «Владимирский централ» была посвящена именно ему.

Интервью Собчак также дал сын шансонье Александр. Он сообщил, что преступники, которые ворвались в дом Круга, не собирались его убивать. По словам сына, Александр Агеев и Дмитрий Веселов в роковую ночь на 1 июля 2002 года хотели лишь напугать певца, чтобы тот «ушел от одного авторитета к другому». Однако Михаил оказал им активное сопротивление.