24 октября 2025 в 11:34

Сын Круга устроил проверку будущей жене при помощи матери

Сын Круга Александр проверил будущую жену на отдыхе с мамой в Таиланде

Александр Круг Александр Круг Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сын артиста Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьев) Александр устроил своей возлюбленной проверку перед тем, как подарить помолвочное кольце. В беседе с изданием «7Дней.ru» он рассказал, что пригласил ее на совместный отдых с мамой в Таиланд.

Мне было интересно, как они будут вести себя вдвоем. Через десять дней я понял, что все хорошо, и тогда решил, что точно сделаю предложение. Мне было важно понять, как мама будет относиться к будущей жене. Если они будут в контрах, то зачем мне такое нужно?высказался Круг.

После Александр уже сделал предложение. Свадьбу возлюбленные сыграли в августе, однако пышное торжество планируется только в 2027 году.

Ранее Александр рассказал, что преступники, которые ворвались в дом шансонье и выстрелили в него, не собирались убивать его, а лишь хотели припугнуть. По его словам, отца могло сгубить то, что он начал активно сопротивляться.

Вдова Михаила Круга Ирина сообщила, что после смерти мужа в 2002 году ее семья осталась совсем одна. Друзья автора множества хитов из мира эстрады и криминального мира не оказывали ей помощи.

