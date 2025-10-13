Сын Круга рассказал, что стало причиной убийства его отца

Преступники, которые ворвались в дом шансонье Михаила Круга и выстрелили в него, не собирались убивать его, а лишь хотели припугнуть, рассказал сын артиста Александр в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». По его словам, отца могло сгубить то, что он начал активно сопротивляться.

Время было такое. Всех убивали. Они же не хотели убивать. Они пришли напугать, чтобы отец ушел от одного авторитета к другому. А он, как герой, вышел на них и сказал: «Вы кто такие?». Он пошел на них. <…> Что касается тех, кто сделал это… Один сидит на пожизненном, другой убит (Александр Агеев и Дмитрий Веселов. — NEWS.ru), — сообщил он.

По словам Александра, если бы музыкант остался в живых, то семья бы ни в чем не нуждалась. Он добавил, что тогда бы посвятил свою жизнь любимому делу, а не пению.

Ранее вдова Круга Ирина поделилась подробностями убийства супруга, произошедшего в 2002 году. По ее словам, муж упал на лестнице и лежал в крови, а сама она не понимала, кому предназначалась пуля — ей или собаке. Женщина смогла выбраться из дома, спряталась под фургоном и дождалась, когда в доме наступила тишина. После этого она побежала к соседке, чтобы сообщить о случившемся.