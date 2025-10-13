Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 10:44

Сын Круга рассказал, что стало причиной убийства его отца

Сын Михаила Круга рассказал, что отец оказывал сопротивление преступникам

Михаил Круг Михаил Круг Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Преступники, которые ворвались в дом шансонье Михаила Круга и выстрелили в него, не собирались убивать его, а лишь хотели припугнуть, рассказал сын артиста Александр в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». По его словам, отца могло сгубить то, что он начал активно сопротивляться.

Время было такое. Всех убивали. Они же не хотели убивать. Они пришли напугать, чтобы отец ушел от одного авторитета к другому. А он, как герой, вышел на них и сказал: «Вы кто такие?». Он пошел на них. <…> Что касается тех, кто сделал это… Один сидит на пожизненном, другой убит (Александр Агеев и Дмитрий Веселов. — NEWS.ru), — сообщил он.

По словам Александра, если бы музыкант остался в живых, то семья бы ни в чем не нуждалась. Он добавил, что тогда бы посвятил свою жизнь любимому делу, а не пению.

Ранее вдова Круга Ирина поделилась подробностями убийства супруга, произошедшего в 2002 году. По ее словам, муж упал на лестнице и лежал в крови, а сама она не понимала, кому предназначалась пуля — ей или собаке. Женщина смогла выбраться из дома, спряталась под фургоном и дождалась, когда в доме наступила тишина. После этого она побежала к соседке, чтобы сообщить о случившемся.

Михаил Круг
убийства
ОПГ
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таксист отгрыз пассажирке ногти из-за плохого отзыва на поездку
ХАМАС освободило уроженца Донбасса Харкина
Уроженец Донбасса Харкина передали сотрудникам Красного Креста в Газе
Фаза Луны сегодня, 13 октября: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Трамп объявил о завершении военного конфликта
Оверчук рассказал о совместном проекте России, Азербайджана и Ирана
Легенда советской кухни: торт «Мишка на Севере»
В Тель-Авиве появился баннер к прибытию Трампа в Израиль
Симоньян показала их с Тиграном Кеосаяном песню
Гороскоп на 13 октября: Овнам нужен тихий вечер, Близнецам нужна дипломатия
«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk
Медведев высмеял новую угрозу Трампа в адрес Путина
Медведев нашел для Зеленского новое прозвище
Стало известно об обходе кол-центрами закона о маркировке звонков
Юрист объяснил, могут ли дети Пугачевой получить российские паспорта
Участник трех Олимпиад Белявский раскрыл свои планы на будущее
Павлу Дурову может грозить штраф после поездки в Казахстан
Политолог оценил вероятность исчезновения Украины как государства
«Приходится перемалывать»: Пушилин описал бои на Добропольском выступе
Вкус детства на завтрак: творожная запеканка с манкой по советскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.