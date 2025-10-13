Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:14

Вдова Круга вернулась на место его убийства и рассказала детали трагедии

Ирина Круг рассказала детали убийства ее мужа Михаила в 2002 году

Ирина Круг Ирина Круг Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица и вдова знаменитого шансонье Михаила Круга Ирина рассказала, что после убийства супруга в 2002 году редко приезжает в дом, где произошла трагедия. В интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube она рассказала, что произошло в тот роковой миг, и показала след от пули на плитке, которая предназначалась ей самой.

Он меня ногами подтолкнул, я здесь карабкалась, смогла открыть дверь и выбежала на улицу. <...> Я спряталась под фургон, а они (преступники. — NEWS.ru) после выбежали на веранду. Следствие определило, что машина стояла ждала их, — поделилась певица.

По словам Ирины, она дождалась, пока наступит тишина. Затем женщина отправилась к соседке, с которой они дружили, и сообщила о трагедии.

Я побежала к той соседке, с которой мы дружили, и я ей кричу: «Люба, у меня убили всех», — вспоминает Ирина.

Ранее родная сестра Круга Ольга Медведева высказалась об идее запретить песни убитого брата. По словам женщины, в творчестве шансонье нет матерных песен. Ей также было неясно, почему брат стал объектом обсуждения в таком контексте.
