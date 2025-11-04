Стали известны необычные подробности райдера Успенской

Певица Любовь Успенская продолжает выступать на частных мероприятиях после закрытия своего ИП в России, она установила обязательное условие — участие в гастролях и корпоративных событиях вместе с дочерью, пишет Telegram-канал SHOT. 45-минутное выступление звезды шансона оценивается в 5 млн рублей.

Несмотря на прекращение официальной предпринимательской деятельности, 71-летняя исполнительница готова участвовать в праздничных мероприятиях. Оплата осуществляется через стороннюю компанию, где Успенская не числится ни учредителем, ни руководителем. В перечень требований входит организация питания и проживания для дочери Татьяны Плаксиной исключительно по системе Ultra All Inclusive. После возвращения Плаксиной из Израиля певица не расстается с дочерью. Они ездят вместе с собакой, что требует дополнительного бронирования авиабилетов. Для размещения необходим президентский люкс с несколькими спальнями в отеле бизнес-класса.

В гримерке должны присутствовать белое новозеландское вино, 12-летний виски Macallan, четыре полотенца (два белых и два черных), охрана и другие условия. Отдельным пунктом организаторов предупреждают о запрете доступа в гримерку после концерта для всех, включая охрану.

До этого стало известно, что Успенская прекратила предпринимательскую деятельность в России. Артистка ликвидировала ИП, которое было зарегистрировано во время ее гражданства США. Бизнес был оформлен в 2021 году, когда певица еще не получила российский паспорт. В первоначальных документах отсутствовало отчество, а в графе о гражданстве значились Соединенные Штаты.