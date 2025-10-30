Известная певица шансона закрыла бизнес в России

Telegram-канал SHOT сообщает, что певица шансона Любовь Успенская закрыла бизнес в России. По данным источника, она ликвидировала свое ИП, которое открывала, когда была гражданкой США.

Канал отмечает, что артистка зарегистрировала бизнес в 2021 году, еще не имея российского паспорта. В посте говорится, что тогда в документах у нее не было указано отчество, а в графе «Гражданство» значилось — США. Авторы канала пишут, что в марте 2023 года Успенская внесла изменения в уставные документы юрлица, указав в них российское гражданство.

Утверждается, что среди видов деятельности ИП были обозначены производство кинофильмов, издание песен и другое, что всегда указывают знаменитости для своей работы. Сама Успенская не давала комментариев по поводу ситуации.

Ранее стало известно, что певец и музыкант Василий Гончаров (Вася Обломов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл ИП в России. По данным источника, такое решение приняло ростовское отделение после обращения знаменитости. Исполнитель покинул Россию после начала СВО.