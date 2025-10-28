Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 14:17

Исполнитель песни «Еду в Магадан» закрыл бизнес в России

Музыкант Василий Гончаров закрыл ИП в России

Василий Гончаров (Вася Обломов) Василий Гончаров (Вася Обломов) Фото: Александр Уткин/РИА Новости

Певец и музыкант Василий Гончаров (Вася Обломов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл ИП в России, информирует PostNews. По данным источника, соответствующее решение приняло ростовское отделение после обращения самого артиста. Гончаров уехал из РФ после начала СВО.

Музыкант известен как композитор и продюсер, а также основатель группы «Чебоза». Музыкальный проект Вася Обломов сделал его знаменитым благодаря песне «Еду в Магадан» 2010 года. В марте 2022-го артист покинул родную страну и отправился в США, где живет вместе с семьей. Деятельность его ИП была связана со звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

Ранее стало известно, что организацию «Съезд народных депутатов», созданную в Польше, могут признать террористической в РФ. Лидером структуры выступает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Также Таганский суд Москвы возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Автора обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

