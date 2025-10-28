Исполнитель песни «Еду в Магадан» закрыл бизнес в России Музыкант Василий Гончаров закрыл ИП в России

Певец и музыкант Василий Гончаров (Вася Обломов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл ИП в России, информирует PostNews. По данным источника, соответствующее решение приняло ростовское отделение после обращения самого артиста. Гончаров уехал из РФ после начала СВО.

Музыкант известен как композитор и продюсер, а также основатель группы «Чебоза». Музыкальный проект Вася Обломов сделал его знаменитым благодаря песне «Еду в Магадан» 2010 года. В марте 2022-го артист покинул родную страну и отправился в США, где живет вместе с семьей. Деятельность его ИП была связана со звукозаписью и изданием музыкальных произведений.

