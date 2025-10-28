В отношении известного писателя заведено уголовное дело В Москве суд завел дело об уклонении писателя Акунина от обязанностей иноагента

Таганский суд Москвы завел уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Уголовное дело зарегистрировано 27 октября 2025 года. Подсудимый: Чхартишвили Г. Ш., — следует из данных.

В июле военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от обязанностей иностранного агента. Кроме того, ему на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Писателю также выписан штраф в размере 400 тыс. рублей. Ранее гособвинение запрашивало для Акунина 18 лет лишения свободы.

В августе Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать Акунина по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Сообщается, что суд вернул материал в следственный орган.