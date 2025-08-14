Суд отказал следствию в заочном аресте писателя Бориса Акунина

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС. Сообщается, что суд вернул материал в следственный орган.

В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Чхартишвили, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента <...>). Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения, — сообщили агентству в суде.

В июле Военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от обязанностей иностранного агента. Кроме того, ему на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Писателю также выписан штраф в размере 400 тысяч рублей. Ранее гособвинение запрашивало для Акунина 18 лет лишения свободы.

Ранее суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции. Его адвокат уже подал апелляцию на это решение. Против литератора возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.