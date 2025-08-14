Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:58

Суд отказал следствию в заочном аресте писателя Бориса Акунина

Борис Акунин Борис Акунин Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press

Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС. Сообщается, что суд вернул материал в следственный орган.

В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Чхартишвили, обвиняемого по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента <...>). Суд вернул материал в следственный орган без удовлетворения, — сообщили агентству в суде.

В июле Военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от обязанностей иностранного агента. Кроме того, ему на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Писателю также выписан штраф в размере 400 тысяч рублей. Ранее гособвинение запрашивало для Акунина 18 лет лишения свободы.

Ранее суд заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца с момента возможного задержания или экстрадиции. Его адвокат уже подал апелляцию на это решение. Против литератора возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

иноагенты
Борис Акунин
аресты
писатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.