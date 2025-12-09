«Хотим, чтобы страна очистилась»: Бородин о Пугачевой, Хазанове и Долиной

Верховный суд России с высокой вероятностью поменяет решение предыдущих судебных инстанций по нашумевшему делу Долиной, предположил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. О судах с певицей Аллой Пугачевой, об «исчезновении» Геннадия Хазанова и о других громких скандалах уходящего, 2025 года — в интервью главы ФПБК NEWS.ru.

Кого могут судить вслед за Акуниным

— На днях московский суд приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к тюремному сроку по делу об оправдании терроризма. ФПБК был одним из инициаторов возбуждения этого уголовного дела. Мы собирали информацию об антироссийской деятельности Акунина, писали обращения в прокуратуру РФ. И вот — закономерный результат.

Следом, я считаю, должен быть осужден Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). А против Пугачевой нужно было возбудить уголовное дело сразу после ее нашумевшего интервью.

В нашей организации состоит много ветеранов российских правоохранительных органов, военной разведки. Мы все считаем, что за этим интервью стоят западные спецслужбы, в частности, США и Великобритании. Эти страны выделяют миллиарды долларов на информационные войны по всему миру, воздействие осуществляют в том числе через творческих людей, через культуру. Почему-то об этом редко говорят. Когда речь заходит о Пугачевой, то многие ссылаются на ее преклонный возраст.

Хотя я считаю, что она все прекрасно понимает, за свои высказывания деньги получает от того же Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Давайте вспомним, допустим, что она насаждала ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), продвигая на отечественную эстраду лиц нетрадиционной ориентации.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы с ней судимся сейчас. Хотим добиться, чтобы ее все-таки лишили звания народной артистки СССР.

У нас идет работа по многим звездам. Вы видите, сколько бумаг у меня на столе, кипа. Это все информация по публичным персонам — вывод денег из страны, неуплата ими налогов, хищения бюджетных средств и так далее. Все эти бумаги идут в работу. Потому что переживаем за нашу страну и хотим, чтобы она очистилась. В том числе в сфере культуры.

Должен ли Никита Пресняков отвечать за бабушку

— За высказывания своей бабушки Аллы Борисовны Никита, конечно, не несет ответ. Но если вернется в Россию из США, где сейчас проживает, то предлагаю ему пойти в армию.

Сотни тысяч наших ребят проходят срочную службу. Некоторые по ее окончании подписывают контракт с Министерством обороны и уходят воевать на СВО. Мой брат, к примеру, уже почти четыре года воюет, сейчас — под Красноармейском. Другие ребята — тоже. Почему внук Пугачевой не должен служить? У нас страна одна для всех, закон один.

Вот рэпер Macan — молодец. Мы ему предложили пойти в армию, и он не отказался. Я к нему приехал на призывной пункт, пожал руку. Он сказал: «Я поддерживаю курс нашей страны, уважаю Конституцию [РФ], поэтому иду служить». Мужской поступок. Если у Никиты Преснякова хватит духа поступить так же, то честь ему и хвала.

Почему Хазанов «исчез»

— Я позвонил Геннадию Викторовичу Хазанову после того, как появилась информация о продаже им имущества в Москве, а следом — слухи о его возможной эмиграции. Я его пригласил прийти ко мне на подкаст. Он ответил, мол, готов, приду. Однако с того момента уже почти два месяца не отвечает больше на мои звонки.

Полагаю, что он испугался неудобных вопросов. А я бы не постеснялся поинтересоваться, откуда у него столько недвижимости, на какие деньги приобретал. Он не скрывает, что у него есть гражданство Израиля. Об этом он давно говорил, еще в 1990-е, есть видео его признания.

Хочу подчеркнуть, что вопросы-то публичным персонам я задаю не от себя лично. А от имени граждан нашей страны — они пишут, просят разъяснить, почему некоторые публичные фигуры ведут себя так, как ведут. Но Геннадий Викторович вместо ответов просто исчез…

Геннадий Хазанов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Развод Дибровых реален или это пиар

— Когда артисты становятся невостребованными, начинают креативить различные способы привлечения внимания к своим персонам. Диброва подзабыли в последнее время. Жена у него — молодая, любительница попиариться. И они, я считаю, устроили намеренно скандал, для того чтобы о них заговорили. И вот мы с вами сегодня обсуждаем Дмитрия, о нем вспомнили и организаторы корпоративов, увеличив ценник на его услуги как ведущего мероприятий. И женский клуб Полины зазвучал в медиаполе, и теперь ее вовсю приглашают участвовать в телепроектах.

Жалко только их детей, которые волей-неволей стали свидетелями произошедшего. Есть вещи, неприемлемые для нормальных людей. В том числе — такие вот «шоу». Но для артистов, как мы видим, все это как бы норма.

Я считаю, за такие «пиар-акции» нужно привлекать к административной ответственности. Наказать бы стоило и Бузову, которая на стадионе «Лужники» Киркорову палец в рот засовывала прилюдно. Один раз привлечь к административной ответственности, второй…

Если не поможет, то принимать уже более строгие меры, вплоть до лишения права на работу. Но лишать надолго и всерьез, а не как после «голой» вечеринки — пальчиком погрозили, а через месяц «проштрафившиеся» снова в эфирах всех телевизоров страны. Неправильно это.

Если не начнем их карать, так и продолжат продвигать мерзость.

Я, как волонтер, регулярно езжу на передовые позиции, с ребятами общаюсь. Там точно не до шоу. А Дибровы, Киркоровы — такое ощущение, что живут в параллельной реальности.

Дмитрий Дибров, его жена Полина и сын Илья Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Долину мне не жалко»

— В скандале с квартирой Ларисы Долиной нужно задавать вопросы не певице, а прорабатывать тему законодательно. У нас же не первое такое решение суда. Пенсионерки давно начали подавать иски и отменять сделки, совершенные якобы под влиянием мошенников. Жалко, конечно, добросовестных покупателей.

Долину мне не жалко по одной причине: она — небедный человек. Сейчас новогодние корпоративы начинаются, я думаю, в Новый год может заработать еще на две такие жилплощади.

Полагаю, что Верховный суд отменит решение предыдущих инстанций и встанет на сторону добросовестного покупателя.

Смотрим статистику, сколько изъято у коррупционеров недвижимости и денег, я такого никогда не видел. У губернаторов, судей, чиновников, олигархов многое изъято. Во многом это стало возможным благодаря работе Игоря Краснова, который недавно возглавил Верховный суд России и жестко подходит к борьбе с коррупцией. На моей памяти это самый эффективный генпрокурор России. И решение по квадратным метрам Долиной, думаю, он пересмотрит.

«Я не доводил Пригожина до обморока»

— Некоторое время назад, придя на подкаст в мой кабинет, упал в обморок продюсер Иосиф Пригожин. Меня теперь многие спрашивают, не гипнозом ли я на него воздействовал. Никак я не воздействовал. На самом деле он накануне почти сутки не спал, переутомился. Все-таки пришел, не побоялся. А ведь мы разговаривали на неудобные темы.

Он рассказал о гибели своего зятя в зоне проведения СВО. К сожалению, так и не смогли вывезти его тело и похоронить. В той местности сильные обстрелы, и если послать группу эвакуации за телом, то ребята также погибнут. Поэтому было принято решение пока не забирать.

Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Будем закрывать „Битву экстрасенсов“»

— Общество очень сильно зависит от сферы культуры. К примеру, недавно в Москве в водоеме нашли голову ребенка. Оказалось, мать увлекалась сатанинской литературой (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена») и называла себя колдуньей. Параллельно употребляла наркотики. В другом регионе женщина сожгла шестилетнюю дочь при проведении якобы ритуала.

А каких других последствий мы хотим, если даже на федеральном канале пропагандируют чертовщину в программе «Битва экстрасенсов»?

Буквально на днях я вошел в рабочую группу по созданию законопроекта о запрете в России магов, колдунов, сатанинской литературы. Сейчас делаем все для того, чтобы это так называемое шоу закрыли.

