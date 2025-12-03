Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 17:19

Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку

Суд в Москве заочно приговорил Бориса Акунина к 15 годам колонии строгого режима

Борис Акунин Борис Акунин Фото: Галкин Николай/ИТАР-ТАСС
Мировой суд участка № 371 Таганского района Москвы приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к одному году лишения свободы по делу о нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщает РБК. С учетом приговора по делу об оправдании терроризма литератору назначили 15 лет колонии строгого режима. Решения по делам вынесены заочно.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Первые четыре года из совокупного 15-летнего срока писатель должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Военный суд огласил приговор Акунину в июле 2025 года. Помимо срока, ему на протяжении четырех лет запретили администрировать интернет-ресурсы. Писателю также выписали штраф в размере 400 тыс. рублей. При этом гособвинение запрашивало для Акунина 18 лет лишения свободы.

