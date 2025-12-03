Прокурор попросил добавить Акунину еще год Гособвинение попросило довести срок заключения Акунина до 15 лет

Гособвинение попросило добавить еще год к сроку писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. По первому приговору писателю уже было назначено заочно 14 лет колонии.

Прошу признать Чхартишвили виновным и назначить ему наказание путем полного присоединения по первому приговору окончательно на срок 15 лет колонии строгого режима, — заявил прокурор.

В июле военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам колонии. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от обязанностей иностранного агента. Кроме того, ему на протяжении четырех лет запрещено администрировать интернет-ресурсы. Писателю также выписан штраф в размере 400 тысяч рублей. Ранее гособвинение запрашивало для Акунина 18 лет лишения свободы.

В августе Таганский районный суд Москвы отказался заочно арестовать Акунина по делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Сообщается, что суд вернул материал в следственный орган.