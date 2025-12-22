Прилепину вручили медаль «За проявленную доблесть» III степени

Российского писателя Захара Прилепина наградили медалью «За проявленную доблесть» III степени, заявили ТАСС в пресс-службе публициста. Награду он получил из рук руководителя Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова.

Сегодня военнослужащий, участник СВО, подполковник Захар Прилепин награжден медалью «За проявленную доблесть» III степени, — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года Прилепин был избран заместителем председателя партии «Справедливая Россия». В ноябре писатель снова заключил контракт на военную службу и отправился в зону спецоперации в составе одного из подразделений Добровольческого корпуса.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ. Глава государства в своем выступлении назвал Северск значимым русским городом.

До этого стало известно, что бойцам штурмового отряда «Ветер» группировки войск «Север» вручили государственные награды прямо на передовой. Военнослужащих наградили за проявленные мужество, храбрость и героизм во время выполнения задач на Харьковском направлении.