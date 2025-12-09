Российских бойцов на передовой наградили за освобождение Волчанска

Военнослужащим штурмового отряда «Ветер» группировки войск «Север» вручили государственные награды прямо на передовой, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Бойцов наградили за проявленные мужество, храбрость и героизм во время выполнения задач на Харьковском направлении.
В районе выполнения боевых задач прошла церемония награждения военнослужащих отдельного штурмового отряда «Ветер» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Заслуженные награды за освобождение населенного пункта Волчанск Харьковской области военнослужащим вручил командир штурмового отряда с позывным Ветер, — уточнили в министерстве.
Церемония прошла на командном пункте группировки «Север». Личный состав отряда награжден медалями «За храбрость» и «За отвагу», некоторым бойцам присвоены внеочередные воинские звания.
Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс назвал потерю Волчанска в Харьковской области печальной историей для ВСУ. По его мнению, это стало следствием постепенного и планомерного продвижения российской армии. Алекс уточнил, что путь к падению Волчанска продолжило проседание флангов ВСУ в направлении хуторов близ самого населенного пункта. Еще одним важным фактором стало продвижение ВС РФ в сторону Синельниково и форсирование реки Волчьей.