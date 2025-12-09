ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:33

Российских бойцов на передовой наградили за освобождение Волчанска

Бойцам отряда «Ветер» вручили награды за освобождение Волчанска

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Военнослужащим штурмового отряда «Ветер» группировки войск «Север» вручили государственные награды прямо на передовой, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Бойцов наградили за проявленные мужество, храбрость и героизм во время выполнения задач на Харьковском направлении.

В районе выполнения боевых задач прошла церемония награждения военнослужащих отдельного штурмового отряда «Ветер» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Заслуженные награды за освобождение населенного пункта Волчанск Харьковской области военнослужащим вручил командир штурмового отряда с позывным Ветер, — уточнили в министерстве.

Церемония прошла на командном пункте группировки «Север». Личный состав отряда награжден медалями «За храбрость» и «За отвагу», некоторым бойцам присвоены внеочередные воинские звания.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс назвал потерю Волчанска в Харьковской области печальной историей для ВСУ. По его мнению, это стало следствием постепенного и планомерного продвижения российской армии. Алекс уточнил, что путь к падению Волчанска продолжило проседание флангов ВСУ в направлении хуторов близ самого населенного пункта. Еще одним важным фактором стало продвижение ВС РФ в сторону Синельниково и форсирование реки Волчьей.

