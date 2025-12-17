Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

Звезду Героя из рук российского лидера получили полковник Ярамир Темирханов, генерал-майор Александр Муратов, генерал-лейтенант Александр Токарев и полковник Денис Пирогов. Кроме того, президент наградил медалью генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, ефрейтора Никиту Сыромятникова и сержанта Юрия Петрова.

В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город, — подчернул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает уникальной, «воеванной» армией. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии, добавил президент.