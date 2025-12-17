Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:54

Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали ‭«Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали ‭«Золотая Звезда» Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в ДНР, в частности при освобождении Северска. Церемония состоялась в Министерстве обороны РФ, куда глава государства приехал для участия в расширенном заседании коллегии ведомства. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

Звезду Героя из рук российского лидера получили полковник Ярамир Темирханов, генерал-майор Александр Муратов, генерал-лейтенант Александр Токарев и полковник Денис Пирогов. Кроме того, президент наградил медалью генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова, старшего лейтенанта Нарана Очир-Горяева, ефрейтора Никиту Сыромятникова и сержанта Юрия Петрова.

В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск — значимый для нас русский город, — подчернул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает уникальной, «воеванной» армией. Он подчеркнул, что у других стран нет таких вооруженных сил. Особую роль в уникальности войск играет опыт военнослужащих и их осведомленность о состоянии армии, добавил президент.

Владимир Путин
награды
медали
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Леонов объяснил, почему в России не хватает врачей и медсестер
«Орешник» и «Буревестник» пойдут в ход? Последнее предупреждение Украине
Онищенко раскрыл, кто привезет в Россию новые вирусы и пандемию
Победа над Долиной, 112 млн, как выглядит: все о секретах Полины Лурье
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.