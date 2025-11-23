Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Глава ФПБК Бородин подал иск о защите чести и репутации к Пугачевой

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к певице Алле Пугачевой, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был направлен в Пресненский суд Москвы.

Иск подан в тот суд, который уполномочен его рассматривать — по месту жительства ответчика, и если формальных препятствий не найдется, суд может перейти к рассмотрению требований по существу в ближайшее время, — добавил общественник.

Ранее Бородин заявил, что певица Пугачева, проживающая в Израиле, продолжает регулярно получать пенсию из России, которая ежемесячно превышает 105 тыс. рублей и формируется за счет компенсационных выплат за звание народной артистки СССР и государственные награды. Бородин назвал ситуацию «возмутительной», утверждая, что россияне по сути финансируют артистку, публично дистанцировавшуюся от страны.

До этого глава ФПБК заявил о возможном лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Основанием для такой меры может послужить обвинение в оправдании террористической деятельности.

