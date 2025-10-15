«Возмутительная ситуация»: глава ФПБК раскрыл метод заработка Пугачевой

Певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, продолжает регулярно получать значительные пенсионные выплаты из России с последующим их переводом за границу, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он привел данные, согласно которым ежемесячно на счета артистки поступает более 105 тыс. рублей. По словам Бородина, по сути россияне финансируют Пугачеву.

Возмутительная ситуация. Пока тысячи пенсионеров сводят концы с концами, человек, публично дистанцировавшийся от страны, продолжает получать выплаты из нашего бюджета и выводить их за рубеж. Это не вопрос личной неприязни, это вопрос справедливости и целевого расходования госсредств, — написал Бородин.

Сумма, как добавил общественник, формируется из нескольких источников: компенсационные выплаты за присвоенное звание народной артистки СССР, дополнительные начисления за полученные государственные награды, федеральные надбавки. Используемая схема предполагает первоначальное накопление средств на российских банковских счетах с их последующим переводом за рубеж. В рамках одной из таких операций была переведена сумма в 46 млн рублей, утверждает Бородин.

Ранее глава ФПБК в интервью NEWS.ru заявил о возможном лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Основанием для такой меры может послужить обвинение в оправдании террористической деятельности. По словам Бородина, данный вопрос будет официально рассмотрен после возбуждения уголовного дела. Он отметил, что вина певицы является очевидной для любого, кто ознакомился с содержанием ее скандального интервью.