Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 16:11

«Возмутительная ситуация»: глава ФПБК раскрыл метод заработка Пугачевой

Глава ФПБК Бородин заявил, что россияне финансируют жизнь Пугачевой за границей

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Алла Пугачева, проживающая в Израиле, продолжает регулярно получать значительные пенсионные выплаты из России с последующим их переводом за границу, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. Он привел данные, согласно которым ежемесячно на счета артистки поступает более 105 тыс. рублей. По словам Бородина, по сути россияне финансируют Пугачеву.

Возмутительная ситуация. Пока тысячи пенсионеров сводят концы с концами, человек, публично дистанцировавшийся от страны, продолжает получать выплаты из нашего бюджета и выводить их за рубеж. Это не вопрос личной неприязни, это вопрос справедливости и целевого расходования госсредств, — написал Бородин.

Сумма, как добавил общественник, формируется из нескольких источников: компенсационные выплаты за присвоенное звание народной артистки СССР, дополнительные начисления за полученные государственные награды, федеральные надбавки. Используемая схема предполагает первоначальное накопление средств на российских банковских счетах с их последующим переводом за рубеж. В рамках одной из таких операций была переведена сумма в 46 млн рублей, утверждает Бородин.

Ранее глава ФПБК в интервью NEWS.ru заявил о возможном лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Основанием для такой меры может послужить обвинение в оправдании террористической деятельности. По словам Бородина, данный вопрос будет официально рассмотрен после возбуждения уголовного дела. Он отметил, что вина певицы является очевидной для любого, кто ознакомился с содержанием ее скандального интервью.

Алла Пугачева
Виталий Бородин
пенсии
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Россиянам назвали оптимальную разницу в возрасте между супругами
Стало известно, кто заменит уволенного с матом самарского чиновника
Нетаньяху попросил суд сократить время показаний из-за самочувствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.