15 октября 2025 в 11:04

Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ

Бородин: Пугачеву могут лишить звания народной артистки за оправдание терроризма

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Зыков Кирилл Кредит/Агентство «Москва»

Певицу Аллу Пугачеву могут лишить звания народной артистки России за оправдание терроризма, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, этот вопрос будет поднят после возбуждения уголовного дела.

Пугачеву надо лишать звания народной артистки, однако это можно сделать только при совершении тяжкого преступления. Мы сейчас добиваемся возбуждения уголовного дела в отношении нее об оправдании терроризма. Как только дело возбудят, а мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, то здесь уже, конечно, будет стоять вопрос о лишении Пугачевой звания народной артистки России, — пояснил Бородин.

По мнению главы ФПБК, вина артистки является очевидной для любого человека, ознакомившегося с содержанием ее скандального интервью. Он добавил, что намерен завершить начатое дело до конца.

Я уверен, что Пугачеву признают виновной в оправдании терроризма. Ведь любой человек, который даже не является юристом, понимает, что она в своем скандальном интервью наговорила на статью. Мы также собрали петицию, которая доказывает, что сами граждане хотят лишить Пугачеву ее звания. Собрано достаточное количество подписей, так что мы будем продолжать добиваться своей цели. Понимаем, что процесс будет долгий, но мы пойдем до конца, — резюмировал Бородин.

Ранее стало известно, что Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы из-за ее лестных высказываний о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, сделанных в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Эти высказывания могут быть интерпретированы как оправдание терроризма.

