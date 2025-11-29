Составлен список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году

Если раньше с «отменой» в России сталкивались покинувшие страну звезды, то в этом году такая участь постигла и тех, кого принято считать патриотами. Кого из знаменитостей это коснулось и в чем они провинились?

Список звезд, которых пытались «отменить» в 2025 году

В последнее время с «отменой» столкнулась певица Лариса Долина. Как сообщают СМИ, зрители стали массово сдавать билеты на ее концерты, хоть концертные площадки это опровергают. Россияне раскритиковали Долину, потому что после ее истории с мошенниками, которым она сначала отдала квартиру, а потом вернула через суд, в стране резко обострилось недоверие к сделкам с недвижимостью. Даже знаменитости стали обвинять артистку в том, что «из-за нее» теперь им невозможно продать квартиру, так как потенциальный покупатель считает, что известная личность в итоге заберет жилье. Помимо этого, несправедливым считают тот факт, что Долиной вернули квартиру и компенсировали потери, а покупательнице — матери-одиночке Полине Лурье — потраченные на жилье деньги не отдали.

«Конечно, жалко Долину. Безусловно, она была введена в заблуждение. <…> Но почему никому не жалко женщину, которая заплатила свои деньги, честно выполнила все свои обязательства, ни с какими мошенниками не общалась, никому средства не присылала, а отдала их известной артистке? Чтобы в результате остаться и без денег, и без квартиры. Считаю, что средства ей должны быть возвращены», — высказался депутат Госдумы Виталий Милонов.

С попыткой «отмены» в этом году столкнулся телеведущий Дмитрий Дибров. В ноябре в Сети появились кадры, на которых человек, похожий на него, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой, из которой показывается детородный орган. Мужчина и его спутница находились около дома, где, как утверждается, проходила закрытая секс-вечеринка. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после этого призвал убрать шоумена с федеральных каналов.

«Я считаю, что таких артистов, как он, нужно вносить в стоп-лист. Они несут в массы деструктив. На них смотрит молодежь, а они пропагандируют нетрадиционные ценности. Диброва нужно запрещать, а уж тем более убирать с поста ведущего на федеральных каналах. Такие вещи должны контролироваться. Эти люди вообще не должны появляться на ТВ, даже в качестве экспертов. Этот шоумен опасен для общества», — заявил Бородин.

Сам Дибров впоследствии подтвердил, что на ролике он, но отметил, что не видит в этом «чего-то такого».

«Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел: а что там такого?» — возмутился телеведущий.

Бородин также высказывался по поводу выходок певца Григория Лепса, которого тоже, по его мнению, следует «запретить». Он сравнил Лепса с бывшим президентом России Борисом Ельциным, подчеркнув, что для полного позора исполнителю хитов осталось лишь выйти к зрителям «пьяным и обоссаться».

Кроме того, глава ФПБК считает, что Лепса нужно привлечь к ответственности, временно лишить возможности выступать на концертах и рассмотреть возможность оштрафовать за использование ненормативной лексики на сцене. Такой комментарий Бородин дал после концерта певца в октябре, на котором артист, по версии зрителей, мог быть в нетрезвом состоянии, курил и нецензурно выражался. При этом возрастное ограничение мероприятия было 12+. Часть поклонников ушла, не дождавшись окончания шоу.

Под критику и подозрение в мошенничестве в 2025 году попала телеведущая Лариса Гузеева. Ее обвинили в рекламе недобросовестного застройщика — Сергея Домогацкого. В конце июня одна из жертв заявила, что увидела рекламу недвижимости с участием Гузеевой, после чего решилась приобрести дом на Бали. Вилла обошлась потерпевшей в $200 тысяч, но жилье она так и не увидела: компания Домогацкого, чьи услуги телеведущая рекомендовала в соцсети, прекратила стройку и отказалась возвращать деньги покупательнице.

Сама Гузеева в ноябре сообщила, что не считает себя виноватой в ситуации.

«Вот вам не стыдно, скажите, пожалуйста? Вы не имеете к этому отношения. Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали именно Домогацкого. <…> Ко мне могла бы быть какая-то „предъява“, если бы я была с ним в доле. Я тоже эту недвижимость не получила», — рассказала она.

Также Гузеева подавала иск о защите чести и достоинства в Тушинский суд Москвы, однако суд его отклонил. Был ли связан иск с этими обвинениями, неизвестно.

