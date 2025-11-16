Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров попал в скандал после развода, и теперь его требуют убрать с телевидения и внести в стоп-лист. Как живет Дибров, что с ним происходит, пытаются ли его «отменить»?

В какой скандал попал Дибров

Вечером 11 ноября в Сети появились кадры, на которых человек, похожий на Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Он и его спутница находились около дома, где, как утверждается, проходила закрытая секс-вечеринка. При этом у мужчины был обнажен половой орган. Дибров, которого многие узнали в герое ролика, никак не комментировал скандальное видео.

Экс-супруга телеведущего Полина Диброва не стала отрицать, но и не подтвердила, что запечатленный на кадрах человек — Дмитрий Дибров.

«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это. Всем хорошего дня», — прокомментировала она.

На фоне скандала в Сети также распространился отрывок из интервью шоумена, в котором он рассуждал о вечеринках откровенного характера.

«Я очень любил движение свингеров, потому что это были умные люди. <…> Там было меньше пошлости, чем может показаться тем, кто никогда на свете не переступал порог благородных свингер-клубов. Там сидели интеллектуалы! Сидели мы там на простынях, но никто и не думал об этом», — говорил Дибров.

Дмитрий Дибров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Какие последствия грозят Диброву за секс-скандал

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что поведение человека с расстегнутой ширинкой характерно «для психов, извращенцев и маньяков», а не для «нормальных» мужчин.

«Нормальный мужчина так не реагирует на стресс. <...> Я очень надеюсь, что все это фотомонтаж, фотошоп», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Милонова, если нудизм не является частью философии телеведущего, то «тогда уже приходится говорить о психическом расстройстве, которое нужно лечить в специальной больнице».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал убрать Диброва с федеральных каналов.

«Я считаю, что таких артистов, как он, нужно вносить в стоп-лист. Они несут в массы деструктив. На них смотрит молодежь, а они пропагандируют нетрадиционные ценности. Диброва нужно запрещать, а уж тем более убирать с поста ведущего на федеральных каналах. Такие вещи должны контролироваться. Эти люди вообще не должны появляться на ТВ, даже в качестве экспертов. Этот шоумен опасен для общества», — заявил Бородин.

Отдельно глава ФПБК прошелся по теме свингерства.

«Не удивлюсь, если его супруга покинула его из-за подобных наклонностей. Его кажущаяся невинность обманчива, и, вероятно, психологическое обследование выявит у него отклонения. <...> Стоит отметить, что, являясь ведущим популярного телешоу, он беспрепятственно использует СМИ для продвижения свингерства на всю страну. Безусловно, мы обратимся в контролирующие органы с просьбой дать оценку его действиям», — сообщил Бородин.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Дибров «сбежал из России» и сейчас находится на Бали — «острове, который по случайному совпадению популярен у свингеров». Источник пишет, что телеведущий был вынужден отменить празднование дня рождения в Москве.

Инсайдер пояснил, что шоумен сейчас скрывается от всех» и «хочет, чтобы о скандале забыли и не было последствий». Шоумен опасается, что инцидент может сказаться на его работе на ТВ, корпоративах и рекламных контрактах. В публикации говорится, что Дибров вернется в Россию в 20-х числах ноября.

Также известно, что телеведущий выставил на продажу семейную виллу после развода с супругой Полиной. Особняк площадью 1200 квадратных метров в деревне Лапино Одинцовского района Московской области оценили в 570 млн рублей. Связано ли это с возможными планами покинуть РФ, не сообщается.

Адвокат Диброва Александр Добровинский отметил, что продажа дома не имеет отношения к разводу. Он подчеркнул, что Дибров давно планировал продать виллу.

«Просто так совпало одно с другим. Это жизнь», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем

Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября

Королевская семья Британии: новости, Миддлтон изменяла Уильяму с Гарри?