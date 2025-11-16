Сбежал из России? Куда пропал Дибров после видео с расстегнутой ширинкой

Сбежал из России? Куда пропал Дибров после видео с расстегнутой ширинкой

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после видео, в котором он стоит возле машины с расстегнутой ширинкой, утверждает Telegram-канал Mash. Что об этом известно, правда ли он сбежал, куда пропал Дибров?

Куда пропал Дибров после видео с расстегнутой ширинкой

Mash утверждает, что сейчас Дибров находится на Бали — «острове, который по случайному совпадению популярен у свингеров». Канал со ссылкой на источник пишет, что телеведущий был вынужден отменить празднование дня рождения в Москве.

По сообщению источника, Дибров тихо отметил праздник на Бали, «так как сейчас скрывается от всех» и «хочет, чтобы о скандале забыли и не было последствий». Источник пояснил: телеведущий опасается, что инцидент может сказаться на его работе на ТВ, корпоративах и рекламных контрактах.

В публикации говорится, что Дибров вернется в Россию в 20-х числах ноября.

Канал напомнил, что ранее в Сети распространялся фрагмент из интервью Диброва, где он заявил: «Я очень любил движение свингеров, потому что это были умные люди <…>. Там было меньше пошлости, чем может показаться тем, кто никогда на свете не переступал порог благородных свингер-клубов».

Вечером 11 ноября в Сети появились кадры, на которых человек, похожий на Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. На видео был виден детородный орган этого человека. Он взял в руки сумку своей спутницы и отправился в сторону клуба в таком виде.

«Выскочил с волыной наперевес», — прокомментировал кадры пользователь Telegram Игорь Ж.

Какую реакцию вызвало видео

Появление Диброва с расстегнутой ширинкой на публике на фоне громкого развода с супругой нельзя считать нормальным, заявил NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Он выразил надежду, что «все это фотомонтаж, фотошоп».

«Нормальный мужчина так не реагирует на стресс. Так реагирует псих, извращенец и маньяк», — отметил парламентарий.

Дибров мог быть нетрезв на видео с расстегнутой ширинкой, допустил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться», — пояснил специалист.

Шуров добавил, что спиртное размывает культурные ограничения. По мнению врача, такая невнимательность говорит об измененном состоянии сознания.

Модель Полина Диброва не стала критиковать экс-супруга после видео с расстегнутой ширинкой. Она представила кадры в своем Telegram-канале и отметила, что находится на стадии принятия.

«Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это. Всем хорошего дня», — написала она.

Полина Диброва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о разводе Диброва

В сентябре 2025 года Дмитрий и его супруга Полина расторгли брак. Несколько месяцев СМИ обсуждали пикантные детали расставания: Диброва ушла от мужа к соседу Роману Товстику, миллиардеру и отцу шестерых детей.

Первым комментарием Диброва после развода с женой были слова признательности за годы совместной жизни.

«Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому и душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины и для детей», — передал слова Диброва его адвокат Александр Добровинский.

Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было только 17 лет. Они расписались в 2009 году. В браке родились трое сыновей — Александр, Федор и Илья.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 ноября: где сбои в России

Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября