16 ноября 2025 в 10:39

Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Снежный покров, который установился в Московском регионе, полностью сойдет в ближайшие дни из-за повышения температуры, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 16 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждать снежную бурю и лютый мороз?

Какая погода в Москве сегодня, 16 ноября

По словам Вильфанда, снег растает во вторник, 18 ноября.

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове говорить преждевременно. В ночь на вторник температура в столице станет положительной: плюс 2–4 градуса, по области — до плюс 5 градусов. Дневные температуры составят 5–10 градусов тепла», — сказал синоптик.

Такой показатель, отметил он, на 2–3 градуса будет выше нормы.

По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3–8 м/с. Температура воздуха в столице не выше нуля градусов. Показания барометров будут падать и вечером составят 747 мм рт. ст.

«В ночь на понедельник антициклональный характер метеоусловий сохранится. При переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1–3 градусов. Днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву. Ветер южных румбов усилится до 6–11 м/с», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха к вечеру 17 ноября повысится до плюс 2–5 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 16 ноября

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, связанных с циклоном, уходящим в Карское море. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а в отдельных районах и в дожди, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха составит плюс 2–4 градусов, в Ленинградской области — 0 — плюс 5 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник без существенных осадков, ночью — 0 — минус 2 градуса, днем — 0 — плюс 2 градуса.

Анастасия Яланская
