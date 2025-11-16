Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фаза Луны сегодня, 16 ноября: избегаем конфликтов, отменяем рыбалку

Фаза Луны сегодня, 16 ноября: избегаем провокаций, занимаемся текучкой Фаза Луны сегодня, 16 ноября: избегаем провокаций, занимаемся текучкой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В 03:41 мск сегодня Луна перейдет в 26-й день последнего в этому году осеннего цикла. Период предстоит напряженный, и длиться он будет более суток.

Какая фаза Луны сегодня, какой знак зодиака оказывает влияние

Луной сегодня управляют ни в чем не уверенные Весы. Фаза Луны сегодня наконец перешла в четвертую, завершающую фазу цикла. Уже в середине следующей недели нас ждет новолуние.

Общая характеристика 26-х лунных суток

Нас ждет крайне неприятный день, когда даже воздух будет наполнен искрами, которые легко будут вспыхивать и превращаться в громкие ссоры и тяжелые конфликты. Такой выброс эмоций будет забирать много сил и нервов, поэтому провокаций следует избегать любой ценой. Пустое общение, болтовню, сплетни и совместное времяпрепровождение сегодня лучше свести к минимуму.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Не стоит медлить с оказанием медицинской помощи, если таковая потребуется. Любые уходовые процедуры, как и посещение салона красоты, следует отложить до более благоприятного времени.

Бизнес и деньги в четвертой лунной фазе

Сегодня стоит заниматься только текучкой. Принятие решений, переговоры, запуск проектов — все это рекомендуется отложить на более благоприятный день. В окружении могут появиться завистники, а удачные на первый взгляд предложения в дальнейшем обернутся только проблемами.

Свадьба и любовь в конце лунного цикла

День не годится ни для свадьбы, ни для проведения семейных торжеств. Все общение следует свести к минимуму и только по безотлагательным поводам.

Природа под Луной

Рыбалка сегодня не только будет без улова, но и принесет множество проблем и недоразумений. Чтобы не остаться вдали от цивилизации с пробитым колесом или без бензина, лучше отложить посиделки с удочкой на более благоприятное время. Владельцы домашних питомцев сегодня могут заняться поиском различных витаминов для своих подопечных. У садоводов есть отличная возможность заняться заготовкой семян на следующий сезон.

Ранее мы рассказывали, как защитить зимой деревья от грызунов.

