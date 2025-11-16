Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 ноября

В 00:01 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ столкнулся с жилым зданием в Волгограде. Канал отмечает, что в результате происшествия в многоэтажке начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Очевидцы сообщили SHOT о более чем 10 взрывах в различных районах города. По информации канала, по воздушным целям вела огонь система противовоздушной обороны.

Позднее стало известно, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах подверглись ударам.

Отмечается, что в результате происшествий было повреждено остекление в нескольких многоквартирных домах. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, угроза их жизни отсутствует, подчеркнул Бочаров.

Telegram-канал SHOT также передал, что серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, предварительно, сработала ПВО. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали информацию.

Как рассказали SHOT местные жители, всего было слышно до восьми взрывов над городом, в небе видны яркие вспышки, запустилась сирена воздушной опасности. Сведений о пострадавших не поступало.

Кроме того, дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все они были самолетного типа.

Над территорией Ростовской области было уничтожено 17 беспилотников, в Белгородской области — 12. Помимо этого, в Воронежской области и Республике Крым сбили по три БПЛА и еще один над Саратовской областью.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки Вооруженных сил Украины в городе Грайвороне погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. FPV-дрон нанес удар по автомобилю, что привело к мгновенной смерти находившегося в нем мужчины.

«В городе Грайвороне FPV-дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сказано в публикации.

Также дежурные системы противовоздушной обороны России провели перехват и ликвидацию 14 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Воздушные цели были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск.

«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Кроме того, в Оренбургской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале. Местным жителям рекомендовано проявлять особую бдительность и отслеживать официальные сообщения правительства региона, добавил он.

«Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — сказано в публикации.

