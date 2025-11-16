Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 00:26

Очевидцы сообщили, что украинский БПЛА ударил по жилому дому в Волгограде

SHOT: беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Волгограде, начался пожар

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ столкнулся с жилым зданием в Волгограде. Канал отмечает, что в результате происшествия в многоэтажке начался пожар. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Очевидцы сообщили SHOT о более чем 10 взрывах в различных районах города. По информации канала, по воздушным целям вела огонь система противовоздушной обороны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ взорвался в поселке Пролетарский Ракитянского района. В результате инцидента пострадали два мирных жителя. Оба были незамедлительно доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного из пострадавших было обнаружено осколочное ранение в области спины, а у другого — осколочное ранение бедра.

До этого иеромонах Гурий рассказывал, что единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской. По его словам, то, что икона и место, где она стояла, уцелели под адским огнем противника, — это чудо.

