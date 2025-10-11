Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 07:08

Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино

Иеромонах Гурий: икона Матроны Московской чудом уцелела в бою под Работино

Иконы Святой Матроны Московской Иконы Святой Матроны Московской Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, заявил в беседе с РИА Новости насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий. По его словам, то, что икона и место, где она стояла, уцелели под адским огнем противника — это чудо.

Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, — это маленькое углубление, буквально «лисья нора» на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. <...> Под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, — рассказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области ни одна из 50 общин канонической Украинской православной церкви не изменила юрисдикцию и не перешла в Православную церковь Украины. Сейчас там продолжают действовать 162 прихода УПЦ, из которых 50 расположены непосредственно в Запорожье.

До этого икона Богоматери замироточила в оскверненном военнослужащими ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области. Как отметил протоиерей Александр Зинченко, это не первый случай, когда в церквях, расположенных в зоне боевых действий, мироточат иконы.

Запорожская область
иконы
обстрелы
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Северная Корея показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету
Израиль разбомбил инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана
Сборная России «застряла» в Волгограде после матча с Ираном
Маринованная капуста быстрого приготовления: готова уже через сутки!
Синоптик рассказал, когда настанет пора менять резину на зимнюю
Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Ким Чен Ын встретился с Дмитрием Медведевым в Пхеньяне
ВСУ за минувшие сутки потеряли около полутора тысячи солдат
Снегопады и морозы до −15, лето и +19: погода в РФ 13–19 октября
СК озвучил предварительную причину пожара в Сосновоборске
Покупку жилья за наличку могут запретить в России
Авиаракеты превратили опорник ВСУ в пепел: успехи ВС РФ к утру 11 октября
В РАН спрогнозировали, как отразится на школьниках четырехдневная неделя
Врач Трампа вынес вердикт по его здоровью
«Сквозь землю провалилась»: ужасающие новые версии исчезновения Усольцевых
В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России
К чему снится ссора с подругой: неожиданные толкования снов
Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы
Составлен список российских теннисистов, ругающихся и психующих на корте
Украинские власти объявили Пушкина вне закона
Дальше
Самое популярное
Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.