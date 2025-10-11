Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино

Иеромонах рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино Иеромонах Гурий: икона Матроны Московской чудом уцелела в бою под Работино

Единственным местом, которое уцелело после обстрела ВСУ позиций российских войск летом 2023 года под Работино в Запорожской области, оказалось углубление, где стояла икона святой Матроны Московской, заявил в беседе с РИА Новости насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий. По его словам, то, что икона и место, где она стояла, уцелели под адским огнем противника — это чудо.

Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, — это маленькое углубление, буквально «лисья нора» на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской. <...> Под страшным, просто чудовищным, адским огнем противника мы прятались, в том числе там, и молились, — рассказал священнослужитель.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Запорожской области ни одна из 50 общин канонической Украинской православной церкви не изменила юрисдикцию и не перешла в Православную церковь Украины. Сейчас там продолжают действовать 162 прихода УПЦ, из которых 50 расположены непосредственно в Запорожье.

До этого икона Богоматери замироточила в оскверненном военнослужащими ВСУ храме Иоана Предтечи в селе Махновка Курской области. Как отметил протоиерей Александр Зинченко, это не первый случай, когда в церквях, расположенных в зоне боевых действий, мироточат иконы.