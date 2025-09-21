В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области ни одна из 50 общин канонической Украинской православной церкви не изменила юрисдикцию и не перешла в Православную церковь Украины, сообщает Союз православных журналистов. Согласно информации, предоставленной назначенным Киевом заместителем главы Запорожской областной военной администрации Людмилой Бухариной, на подконтрольной Украине территории региона продолжает действовать 162 прихода УПЦ, из которых 50 расположены непосредственно в Запорожье.

По состоянию на 1 сентября 2025 года, религиозные общины Украинской православной церкви не подавали документы на смену подчиненности, — отмечается в сообщении.

Ранее Украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.