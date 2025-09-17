Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 11:32

Киевские власти присвоили старинные храмы УПЦ

Власти Украины оформили право собственности на три отобранных у УПЦ храма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области, сообщила областная прокуратура. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.

Согласно материалам дела, суд удовлетворил иски о передаче государству трех памятников архитектуры. Речь идет о Преображенской церкви в селе Корниловка, Успенской церкви в Жаботине и церкви-ротонде Александры в Лебедевке. Все эти культовые сооружения имеют значительную историческую ценность, поскольку были построены в XVIII–XIX веках.

Как уточняет украинский Союз православных журналистов, данные храмы ранее принадлежали общинам УПЦ. Однако в текущем году они были незаконно захвачены сторонниками неканонической Православной церкви Украины. Теперь же эти объекты полностью перешли под контроль государственных органов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.

Украина
храмы
УПЦ
церкви
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.