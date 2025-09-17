Украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области, сообщила областная прокуратура. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.

Согласно материалам дела, суд удовлетворил иски о передаче государству трех памятников архитектуры. Речь идет о Преображенской церкви в селе Корниловка, Успенской церкви в Жаботине и церкви-ротонде Александры в Лебедевке. Все эти культовые сооружения имеют значительную историческую ценность, поскольку были построены в XVIII–XIX веках.

Как уточняет украинский Союз православных журналистов, данные храмы ранее принадлежали общинам УПЦ. Однако в текущем году они были незаконно захвачены сторонниками неканонической Православной церкви Украины. Теперь же эти объекты полностью перешли под контроль государственных органов.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины за последние три года открыла уже 180 дел против священников Украинской православной церкви, из них 23 дела возбуждено в отношении архиерея. При этом большая часть расследований ведется по подозрению в сотрудничестве с Россией.