Захарова пристыдила Запад после атаки ВСУ на храм Захарова припомнила Западу доклады о свободе вероисповедания после атаки на храм

Представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила западных коллег после атаки ВСУ на храм в Красноармейске (украинское название — Покровск), припомнив им заявления в ООН и доклады о свободе вероисповедания. С критикой она выступила в своем Telegram-канале, где разместила отрывок репортажа Владимира Соловьева с места событий.

После сообщения о ранении служителя храма она поставила вопрос о двойных стандартах. Захарова намекнула на явное противоречие между заявленными западными ценностями и отсутствием реакции Европы на атаку.

Как это соотносится с бесконечными докладами о «свободе вероисповедания», исполняемыми ежегодно западными МИД? — поинтересовалась дипломат.

Ранее представитель МИД России заявила, что западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов. Дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.