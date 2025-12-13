Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 15:51

Захарова пристыдила Запад после атаки ВСУ на храм

Захарова припомнила Западу доклады о свободе вероисповедания после атаки на храм

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила западных коллег после атаки ВСУ на храм в Красноармейске (украинское название — Покровск), припомнив им заявления в ООН и доклады о свободе вероисповедания. С критикой она выступила в своем Telegram-канале, где разместила отрывок репортажа Владимира Соловьева с места событий.

После сообщения о ранении служителя храма она поставила вопрос о двойных стандартах. Захарова намекнула на явное противоречие между заявленными западными ценностями и отсутствием реакции Европы на атаку.

Как это соотносится с бесконечными докладами о «свободе вероисповедания», исполняемыми ежегодно западными МИД? — поинтересовалась дипломат.

Ранее представитель МИД России заявила, что западные страны болезненно реагируют на любые выступления российских дипломатов, воспринимая их как угрозу распространению собственных нарративов. Дипломат в ходе брифинга отметила, что власти этих стран рассматривают любую правдивую информацию со стороны России как опасность.

МИД РФ
Европа
Мария Захарова
вероисповедание
храмы
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще одна страна готовится отгородить детей от соцсетей
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Фицо призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.